Pendik'te metro inşaatındaki patlama: Bayrama onarım ile girdiler

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA- PENDİK'te metro inşaatındaki patlama nedeniyle çevrede oturan bir çok kişi bayrama ev ve iş yerlerinde onarım yaparak girdi.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA- PENDİK'te metro inşaatındaki patlama nedeniyle çevrede oturan bir çok kişi bayrama ev ve iş yerlerinde onarım yaparak girdi.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde yapımı devam eden Kaynarca-Pendik Tuzla metrosu, Kaynarca İstasyonu inşaatında akşam 19.30 sıralarında patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüller patladı. Geniş bir alanda sesi duyulan patlama nedeniyle çevre sakinleri büyük korku yaşadı. Patlama sonrası bir çok işyeri ile evin camları kırıldı, cadde üzerindeki bazı otomobillerde hasar oluştu. İnşaatın yakınında bulunan özel bir hastane binası da hasar gördü. Patlamanın ardından kapalı olan bakkalına giren işletme sahibi ise yerlere dağılan malzemeleri ile karşılaştı. Sabah saatlerinde hasar gören bazı işyerlerinin tamiratına başlanırken, itfaiye ekipleri mahallede dolaşarak zarar gören ev ve işyerinin raporlarını tuttu. Patlama sırasında evlerinde bulunan bina sakinleri yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.

"CAMLARIN KIRILDIĞI BU ODADA ÇOCUĞUM BİLGİSAYARLA OYNUYORDU"

Hasar gören bir binanın çatı katında oturan Nimet Ateş, "Başım ağrımıştı, uzandım iftar saatini bekliyordum. Eşimi işe yollamıştım. Camların kırıldığı bu odada çocuğum bilgisayarla oynuyordu. Bilgisayarı aldım salona götürdüm. İçime mi doğdu bilmiyorum. Eğer almasaydım çocuğun üzerine gelebilirdi. Camlar onun olduğu yere kadar gelmiş zaten. Cam kırığından daha önemlisi çatı katında oturduğum için bütün toz aşağı inmiş. Eşim işten geldi, nöbetçiydi, sağlık çalışanı. Onunla beraber temizlik yapıyoruz. Patlama oldu, korku yaşadım. Neyden kaynaklandığını az çok tahmin ediyordum çünkü burada metro çalışması var. Kontrolsüz bir patlama olduğunu düşündüm, kaza olduğunu düşünmedim yanlış bir şey yaptılar diye düşündüm. Dışarı çıktığımda her yer toz dumandı. O anda bir bağırma çağırma oldu bende. İnsanlar koşuşturmaya başlamıştı. Anında polis geldi. Aşağılara baktığımda camlar hep kırılmıştı. Ben 5-6 dakika sonra fark ettim camların kırıldığını" dedi.

KIRILAN CAMLAR 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Patlama sırasında oğlu ile birlikte balkonda bulunan Ümit Akındı ise "Çocuğum burada çorba içiyordu. Bir anda ufak bir patlama oldu sonra basınçlı bir patlama oldu. Cam kırılınca çocuğumun üzerine geldi. Çocuğumuz için endişelendik, korktuk. Çocuğumuz da korktu. Allah'a şükürler olsun bir şey olmadı ama korkumuz yetti. Çocuk titredi bayağı hemen içeri attık. Camlarımız çerçevelerimiz kırıldı. Yatak odasında sıvamız patladı. Bunun önlemini almalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı