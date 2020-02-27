Pendik'te metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı
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Pendik'te metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı

PENDİK Metro İstasyonu'nda genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı.

27.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:50
Pendik'te metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Metro İstasyonu'nda genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı.

Olay, 24 Şubat günü saat 09.00'da Metro İstasyonu çıkışında yaşandı. Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.(18)'nin arkasından gelerek cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak tacizcinin Muzaffer D. olduğunu belirledi. Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer D., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Pendik'te metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı
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