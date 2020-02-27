PENDİK'TE METRO ÇIKIŞINDA KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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PENDİK'TE METRO ÇIKIŞINDA KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

PENDİK Metro İstasyonu'nda genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı.

27.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:41
PENDİK'TE METRO ÇIKIŞINDA KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
PENDİK Metro İstasyonu'nda genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı.

Olay, 24 Şubat günü saat 09.00'da Metro İstasyonu çıkışında yaşandı. Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.(18)'nin arkasından gelerek cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak tacizcinin Muzaffer D. olduğunu belirledi. Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer D., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------Olaya ilişkin görüntü

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul

Kaynak: DHA

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