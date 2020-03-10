Pendik'te markette gasp yapan şüpheli yakalandı
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Pendik, Fırat, Güncel

Pendik'te markette gasp yapan şüpheli yakalandı

Pendik'te markete giren gaspçı elindeki bıçakla market çalışanı kadını tehdit ederek kasada bulunan yaklaşık bin lirayı gasp etti.

10.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:44
Pendik'te markette gasp yapan şüpheli yakalandı
Pendik'te markete giren gaspçı elindeki bıçakla market çalışanı kadını tehdit ederek kasada bulunan yaklaşık bin lirayı gasp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayda kullanılan bıçakla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Pendik, Velibaba Mahallesinde markette 25 Şubat'ta meydana gelen olayda markete gelen bir şüpheli müşteri gibi gezinip reyonlara baktıktan sonra elinde bir su şişesiye kasaya geldi, ardından kasada duran kadını bıçakla tehdit eden şüpheli kasada bulunan yaklaşık bin lirayı çaldı. Markette yaşanan gasp anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.  Polis, şüphelinin kaçtığı istikamette bulunan Ertuğrul Gazi Mahallesindeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, birçok kişinin de bilgisine başvurdu.  Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin Fırat T.(30) olduğunu belirledi. 1 Mart'ta Ertuğrul Gazi Mahallesindeki eve düzenlenen operasyonda şüpheli Fırat T. yakalanırken, gasp sırasında kullandığı bıçak ve 350 lira ele geçirildi.  

TUTUKLANDI

Şüpheli ifadesinde uyuşturucu etkisinde olduğunu belirtirken, uyuşturucu madde kullanma, yaralama ve tehdit suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Fırat T. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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