PENDİK'TE MARKETTE GASP YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI Pendik'te markete giren gaspçı elindeki bıçakla market çalışanı kadını tehdit ederek kasada bulunan yaklaşık bin lirayı gasp etti.

Pendik'te markete giren gaspçı elindeki bıçakla market çalışanı kadını tehdit ederek kasada bulunan yaklaşık bin lirayı gasp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayda kullanılan bıçakla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Pendik, Velibaba Mahallesinde markette 25 Şubat'ta meydana gelen olayda markete gelen bir şüpheli müşteri gibi gezinip reyonlara baktıktan sonra elinde bir su şişesiye kasaya geldi, ardından kasada duran kadını bıçakla tehdit eden şüpheli kasada bulunan yaklaşık bin lirayı çaldı. Markette yaşanan gasp anları kameralara saniye saniye yansıdı.Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin kaçtığı istikamette bulunan Ertuğrul Gazi Mahallesindeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, birçok kişinin de bilgisine başvurdu. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin Fırat T.(30) olduğunu belirledi. 1 Mart'ta Ertuğrul Gazi Mahallesindeki eve düzenlenen operasyonda şüpheli Fırat T. yakalanırken, gasp sırasında kullandığı bıçak ve 350 lira ele geçirildi.

TUTUKLANDIŞüpheli ifadesinde uyuşturucu etkisinde olduğunu belirtirken, uyuşturucu madde kullanma, yaralama ve tehdit suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Fırat T. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü----------------Güvenlik kamera görüntüsü-Olay anı

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

- İstanbul

Kaynak: DHA