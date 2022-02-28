PENDİK'TE MAKAS ATTI, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK TEM Otoyolu'nda makas atıp, sosyal medyada paylaşan sürücü yakalandı.

Pendik TEM Otoyolu, Mecidiye mevkiinde 18 Kasım Cuma günü 34 ELZ 256 plakalı otomobiliyle makas atarak trafiği tehlikeye düşüren Kerem E., o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Kerem E.'yi gözaltına aldı. Ekipler, Kerem E.'ye 'Makas Atma' maddesinden 1339 lira, 'Emniyet Şeridi İhlali' maddesinden 1339 lira olmak üzere toplamda 2678 lira ceza kesti. Kerem E., 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Pendik Yenişehir Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.