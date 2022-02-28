Pendik'te makas atarak trafiği tehlikeye sokan şüpheliye 2 bin 678 TL ceza - Haberler

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Pendik'te makas atarak trafiği tehlikeye sokan şüpheliye 2 bin 678 TL ceza

İhlas Haber Ajansı, Elyesa Karatepe - Yerel
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- Pendik'te makas atarak trafiği tehlikeye sokan şüpheliye 2 bin 678 TL ceza Pendik'te aracıyla makas atıp trafiği tehlikeye düşüren şahıs o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - - Pendik'te makas atarak trafiği tehlikeye sokan şüpheliye 2 bin 678 TL ceza

İSTANBUL - Pendik'te aracıyla makas atıp trafiği tehlikeye düşüren şahıs o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sivil Trafik ekipleri sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmada şüpheli şahsı yakaladı. Trafiği tehlikeye sokan şahsa 2 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 18 Kasım 2021 tarihinde Pendik TEM güney yolu Mecidiye mevkiinde meydana geldi. Aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 34 ELZ 256 plakalı aracın sahibi Kerem E. O anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sivil Trafik ekipleri sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmada şüpheli şahsı yakaladı. Toplamda 2 bin 678 TL idari para cezası uygulanan Kerem E. adli işlem yapılmak üzere Pendik Yenişehir Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

Pendik'te makas atarak trafiği tehlikeye sokan şüpheliye 2 bin 678 TL ceza

Pendik'te makas atarak trafiği tehlikeye sokan şüpheliye 2 bin 678 TL ceza

İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - Yerel

Para Cezası, Türk Lirası, Pendik, Medya, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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