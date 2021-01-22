PENDİK'TE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
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PENDİK'TE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

22.01.2021 11:32 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:37
PENDİK'TE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Korsan taşımacılık yaptığı da belirlenen sürücüye 8 bin lira ceza kesildi.

-Korsan taşımacılık yaptığı da belirlenen sürücüye 8 bin lira ceza kesildi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA PENDİK, D-100 Karayolu'nda hız yapıp, makas atan sürücü sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye korsan taşımacılık, makas atmak ve yakın takip konularından 8 bin 183 lira para cezası kesildi.

Pendik, D - 100 Karayolu Ankara istikametinde, iki gün önce trafikte makas atarak ilerleyen sürücü diğer araç sürücülerini de tehlikeye attı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemek için makas atan otomobili takip eden başka bir araç sürücüsü de makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Araçlar arasında uzun süre makas atarak ilerleyen otomobilin emniyet şeridine girip, burada ilerleyen motosiklete de çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. Ekipler, görüntüleri inceleyerek otomobil plakasını ve sürücüsünü tespit etti. Ekipler, 34 RG 6043  plakalı araç sürücüsü Arif C.E.'yi  gözaltına aldı. Korsan taşımacılık yaptığı da tespit edilen sürücü Arif C. E.'ye  Korsan taşımacılıktan 6 bin 700 lira, makas atmaktan bin 339 lira, Yakın takip konusundan 144 lira olmak üzere, toplamda 8 bin 183 lira para cezası kesildi.  Arif C. E.'nin sürücü belgesi de iptal edilirken, kullandığı 34 RG 6043 plakalı araç 60 gün süre ile trafikten men edildi. 

Görüntü dökümü

----------------------Makas atan sürücünün görüntüsü-Polis merkezine girişi

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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