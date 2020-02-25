Pendik'te mahalle bakkalı bıçak tehdidiyle soyuldu
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Pendik'te mahalle bakkalı bıçak tehdidiyle soyuldu

Pendik'te mahalle bakkalına giren bıçaklı kişi, kasadaki tüm parayı alıp kaçtı.

25.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:32
Pendik'te mahalle bakkalı bıçak tehdidiyle soyuldu

'te mahalle bakkalına giren bıçaklı kişi, kasadaki tüm parayı alıp kaçtı.

Velibaba Mahallesi Üslup Sokak'taki mahalle bakkalına giren bir kişi, su alma bahanesiyle buzdolabına yöneldi. Zanlı daha sonra iş yeri sahibi kadını bıçakla etkisiz hale getirerek, kasadaki tüm parayı alıp ormanlık alana doğru kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkalini belirleyen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Pendik'te mahalle bakkalı bıçak tehdidiyle soyuldu
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