Pendik'te mahalle bakkalı bıçak tehdidiyle soyuldu
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Pendik'te mahalle bakkalı bıçak tehdidiyle soyuldu

Pendik'te mahalle bakkalına giren bıçaklı soyguncu, kasadaki parayı alıp kaçtı.

25.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:10
Pendik'te mahalle bakkalı bıçak tehdidiyle soyuldu

'te mahalle bakkalına giren bıçaklı soyguncu, kasadaki parayı alıp kaçtı.

Velibaba Mahallesi Üslup Sokak'taki bakkala giren bir kişi, su alma bahanesiyle buzdolabına yöneldi. Zanlı daha sonra iş yeri sahibi kadını bıçakla tehdit ederek, kasadaki parayı alıp ormanlık alana doğru kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi.

İş yerindeki güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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