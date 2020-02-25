Pendik'te mahalle bakkalı bıçak tehdidiyle soyuldu
Pendik'te mahalle bakkalına giren bıçaklı soyguncu, kasadaki parayı alıp kaçtı.
Pendik'te mahalle bakkalına giren bıçaklı soyguncu, kasadaki parayı alıp kaçtı.
Velibaba Mahallesi Üslup Sokak'taki bakkala giren bir kişi, su alma bahanesiyle buzdolabına yöneldi. Zanlı daha sonra iş yeri sahibi kadını bıçakla tehdit ederek, kasadaki parayı alıp ormanlık alana doğru kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İş yerindeki güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA