Son Dakika | PENDİK'TE MAĞAZADAN TELEFON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
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Son Dakika | PENDİK'TE MAĞAZADAN TELEFON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

24.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:36

Son dakika habere göre PENDİK'te elektronik ürün mağazasından cep telefonu çalan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

PENDİK'te elektronik ürün mağazasından cep telefonu çalan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Mağazadan 9 adet cep telefonu çalan şüphelilerin, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, önceki gün Pendik Yenişehir Mahallesi'nde bulunan elektronik ürün mağazasında hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin kullanmış oldukları aracın kiralık olduğunu tespit etti. Şüphelilerin otomobille benzinlikten yakıt aldığı otomobili kullanan kişinin şüpheli B.E. (25) olduğu ve bu kişinin Yenişehir Mahallesi'nde bulunan otelde konakladığı belirlendi. Polis ekipleri, otelden çıkan şüpheli B.E.'yi otomobille gitmeye çalışırken durdurmak istedi. Ancak şüpheli B.E., polis ekiplerinin aracına çarparak kaçmaya çalıştı. B.E. yaşanan kovalamaca sonucunda araçta bulunan şüpheli K.I. (43) ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 2 adet powerbank ve 4 adet cep telefonu kılıfı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.I. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, B.E. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Son Dakika | PENDİK'TE MAĞAZADAN TELEFON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son Dakika | PENDİK'TE MAĞAZADAN TELEFON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son Dakika | PENDİK'TE MAĞAZADAN TELEFON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son Dakika | PENDİK'TE MAĞAZADAN TELEFON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son Dakika | PENDİK'TE MAĞAZADAN TELEFON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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