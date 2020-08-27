PENDİK'TE KUYUMCUYA SAHTE KOLYE BOZDURARAK ORTADAN KAYBOLAN KADIN KAMERADA PENDİK'te kuyumcu dükkanına gelen maskesiz bir kadın, elindeki sahte altın kolyeyi kuyumcuya bozdurarak, ortadan kayboldu.

PENDİK'te kuyumcu dükkanına gelen maskesiz bir kadın, elindeki sahte altın kolyeyi kuyumcuya bozdurarak, ortadan kayboldu. Şüpheli kuyumcudaki güvenlik kameralarına yansıdı. Kuyumcu dükkanı sahibi Belkıs Dal, kadını bulana altın vereceğini söyledi.

Olay geçtiğimiz günlerde Pendik Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Maskesiz bir kadın, elindeki sahte altın kolye ile Belkıs Dal'a ait olan kuyumcu dükkanına geldi. Şüpheli, sahte kolyeyi kuyumcuya vererek bozdurmak istedi. Gerçeğine çok yakın kolyeyi bozan kuyumcu, şüpheliye 15 bin lira ödeme yaptı ve yanında da birkaç adet altın verdi. Şüpheli, sahte altını bozdurduktan sonra kuyumcudan ayrıldı. Belkıs Dal daha sonra, atölyede kolyede yaptığı kesimler sonucunda sahte olduğunu fark etti. Ardından hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Maskesiz şüphelinin sahte altını bozdurduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"O KADAR GÜZEL KURGU YAPMIŞ Kİ"

Kuyumcu dükkanının sahibi Belkıs Dal, olayla ilgili şunları söyledi:

"Bir senede bu iki kere oldu. Kapıyı sağlam yaptırdım ki hırsızlardan korunmak için. Belçika'daki dükkanımdaki kapı gibi yaptırdım. Ama kapıyı elimle açıyorum. Yalancı altını satın alıyorum. Paramı veriyorum, elimle kapıyı açıp gönderiyorum. Demek ki kalleşliğe dağ dayanmıyormuş. Sahte, 22 ayar yazıyor, 916 yazıyor. Kesilip alınması lazım. Ama o kadar güzel kurgu yapmış ki, 'Ben akşam kaynanamla konuşacağım' diyor. 15 bin lira verdim. Biz de bunu kesip alacağız. Kolyenin kopçası yok. Dedi ki, 'Ben bunu yaptıracağım. Kaynanama soracağım, 'satabilirsin kızım derse' sizden geri almayacağım' dedi. 'Ama yok istemiyorum satma' derse ben geleceğim altınını da paranı da getireceğim, kolyemi de alacağım' dedi. Güvene bak kadının, biz de kesmedik o zaman yarın gelecek diye. Biz de inandık." dedi.

BULANA ALTIN HEDİYE EDECEK

Belkıs Dal, "Ertesi gün de gizli numaradan arıyor. 'Elinizde duruyor mu durmuyor mu' diye. Ama gizli numaraya güvenme. Benim savcılarım, avukatlarım var. Seni bulacaklar. Bulana da altın hediye edeceğim. Şikayetçi oldum. İnşallah bulunacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA