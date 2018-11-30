Pendik'te Kuyumcuda Soygun Girişimi: 1 Yaralı (1)
PENDİK Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya pompalı tüfekle giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu.
PENDİK Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya pompalı tüfekle giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Direnin kuyumcuyu bacağından yaralayan şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı kuyumcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.