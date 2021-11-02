Pendik'te küle dönen evde itfaiyeden 'altın kurtarma' operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te küle dönen evde itfaiyeden 'altın kurtarma' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te küle dönen evde itfaiyeden 'altın kurtarma' operasyonu İtfaiyeciler, yanan evdeki altınları ve paraları bulup ev sahibine teslim etti Pendik'te çıkan yangında bir ev adeta küle döndü.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te küle dönen evde itfaiyeden 'altın kurtarma' operasyonu

İtfaiyeciler, yanan evdeki altınları ve paraları bulup ev sahibine teslim etti

İSTANBUL - Pendik'te çıkan yangında bir ev adeta küle döndü. Evi ve neredeyse tüm eşyaları yanan ev sahibi kadın, itfaiyecilerle beraber küle dönen eve girip altınlarını ve parasını aradı. İtfaiyeciler, küllerin arasında didik didik arayarak altınları ve paranın bulunduğu çantayı bulup kadına teslim etti. Evi küle dönen kadın altınlarına geri kavuşarak bir nebze de olsa mutluluk yaşadı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde Zülfiye Bulut'un evinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında evdeki neredeyse tüm eşyalar küle döndü. Ev sahibi Bulut, evde altın ve döviz cinsinden paralarının bulunduğu çantaları bulmak için küle dönen eve girdi. İtfaiyecilerin de yardım etmesiyle evde altın bulma çalışması başladı. İtfaiyeciler, bilezik künye gibi altınların ve bir miktar döviz cinsinden paranın bulunduğu iki ayrı çantayı yanan eşyaların arasında didik didik arayarak buldu. Bulunan altınlar ve paralar ev sahibi Zülfiye Bulut'a teslim edildi.

Pendik'te küle dönen evde itfaiyeden 'altın kurtarma' operasyonu

Pendik'te küle dönen evde itfaiyeden 'altın kurtarma' operasyonu

Pendik'te küle dönen evde itfaiyeden 'altın kurtarma' operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri
Yangında mahsur kalan 3 kişi, canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı

Yangında mahsur kalan 3 kişi, canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı

 Yol verme kavgasında silahlar konuştu! Başından vurulan adam yaşam mücadelesi veriyor

Yol verme kavgasında silahlar konuştu! Başından vurulan adam yaşam mücadelesi veriyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title