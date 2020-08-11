Pendik'te koronavirüs denetimi Murat KORKMAZ PENDİK'te koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Murat KORKMAZ PENDİK'te koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Denetimlere ilçe Kaymakamı Hülya Kaya da katıldı.

Koronavirüs denetimleri kapsamında, Pendik'te bulunan market, taksi durakları, fırın, kahvehane ve berberin de aralarında bulunduğu esnaf denetlendi. Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur, İlçe Sağlık Müdürü Gökhan İlhan ve Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Hakkı Aysan'ın da katıldığı denetimler sırasında Kaymakam Kaya, esnafa sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. İlçe Sağlık Müdürü Gökhan İlhan da, esnafı, uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.

Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya yaptığı açıklamada, "Sayın bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla bugün bütün valilerimiz, kaymakamlarımız sahadayız. Bu denetimlerimizin amacı, Covid sürecinde alınması gereken önlemleri yerinde denetlemek için burada tüm ekip arkadaşlarımla birlikteyim. Bugün görüyorum ki Pendik'te hakikaten vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen noktasında ciddi bir yol almışlar. İşletmelerimizin çoğunda hijyen kurallarına uyulduğunu görüyorum. Ben o açıdan Pendikli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bu arada bütün birimlerimiz bugün 120 ekip sahada. Sabahtan akşama kadar denetimlerimizi devam ettireceğiz ve 10 gün boyunca da sahada olmaya devam edeceğiz. Her gün mutlaka hep beraber bir yerleri denetleyeceğiz. Bu denetimlerdeki amacımız aslında ceza kesmek değil, farkındalık noktasında vatandaşımızı bir üst noktaya taşımak. Muhtarlarımız da sahada bize çok destek veriyorlar. Bu gayretlerimizle birlikte inşallah bu salgını en iyi şekilde alt edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA