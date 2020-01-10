Pendik'te korkutan iş yeri yangını
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Pendik'te korkutan iş yeri yangını

Pendik'te geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

10.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:51
Pendik'te korkutan iş yeri yangını

'te geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini saran yangına itfaiyenin yoğun müdahalesi devam ediyor.


Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Plastik malzemelerin yandığı öğrenilen yangın kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın da yayıldığı görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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