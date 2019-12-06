Pendik'te korkutan iş yeri yangını
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Pendik'te korkutan iş yeri yangını

Pendik'te 3 katlı kuruyemiş deposunda yangın çıktı.

06.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:06
Pendik'te korkutan iş yeri yangını

'te 3 katlı kuruyemiş deposunda yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.


Pendik'te kuruyemiş deposu olarak kullanılan 3 katlı bir iş yerinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. 3. kattaki iş makinelerinden başlayan yangın kısa sürede iş yerini sardı. Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. yangını kısa sürede kontrol altına alırken olayda 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen ambulansta müdahale yapıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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