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Pendik'te kızını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Pendik'te kızını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
AA / Adem Koç - Haberler | Güncel

Pendik'te bir kişi 7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir kişi 7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre H.Ö, boşanma aşamasında olduğu eşinin yanında kalan 7 yaşındaki kızı D.Ö'yü alarak Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki evine getirdi.

Henüz belirlenemeyen nedenle kızını bıçaklayan H.Ö, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri 7 yaşındaki D.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan H.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Baba vahşeti; 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Baba vahşeti; 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri

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