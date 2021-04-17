Pendik'te kısıtlama günü sokak hayvanlarını unutmadı, tek tek besledi
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Pendik'te kısıtlama günü sokak hayvanlarını unutmadı, tek tek besledi

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | Güncel

- (Özel)- Pendik'te kısıtlama günü sokak hayvanlarını unutmadı, tek tek besledi Pendik'te bir vatandaş kısıtlama günü sokak hayvanlarını unutmayarak sahil boyunca hem hayvanları sevdi hem de onları besledi.

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- (Özel)- Pendik'te kısıtlama günü sokak hayvanlarını unutmadı, tek tek besledi

İSTANBUL - Pendik'te bir vatandaş kısıtlama günü sokak hayvanlarını unutmayarak sahil boyunca hem hayvanları sevdi hem de onları besledi.

İstanbul'da artan vaka sayıları sonrası Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi günleri de geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Pendik'te yaşayan Nuriye Eriz isimli vatandaş ise hafta sonu kısıtlamalarında aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Eriz, yanına aldığı mamalarla sahil boyunca gezerek hem hayvanları besledi hem de onlarla vakit geçirdi.

"Kimse elini taşın altına koymuyor"

Hayvanları her hafta sonu düzenli olarak beslediğini belirten Nuriye Eriz, "Özellikle kısıtlama günlerinde aç kalan bu hayvanlara kaşı herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Ben elimden geldiğince yapmaya çalışsam da yeterli olmuyor. 6 kişilik bir arkadaş grubumuz var. Birlikte hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Hayvan beslediğimi gören insanlar cennetliksin diyorlar ama kendileri elini taşın altına koymuyor. Yine de ben hayvanları beslerken iki kişinin daha beni örnek alarak hayvan beslemeye başladığını gördüm. Bazen böyle duyarlı insanlar da çıkabiliyor" diye konuştu.

Pendik'te kısıtlama günü sokak hayvanlarını unutmadı, tek tek besledi
Pendik'te kısıtlama günü sokak hayvanlarını unutmadı, tek tek besledi
Pendik'te kısıtlama günü sokak hayvanlarını unutmadı, tek tek besledi
Pendik'te kısıtlama günü sokak hayvanlarını unutmadı, tek tek besledi
Pendik'te kısıtlama günü sokak hayvanlarını unutmadı, tek tek besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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