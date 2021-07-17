PENDİK'TE KİRALIK OTOMOBİLLE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Pendik'te kiraladıkları otomobille, evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Pendik'te kiraladıkları otomobille, evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin, otomobille eve geliş, gidiş anları kameralara yansıdı.

Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki eve geçen pazartesi saat 15.00'te kiraladıkları otomobille gelen 3 şüpheli, hırsızlık yaptı. Şüpheliler, evde bulunan televizyon, dizüstü bilgisayar ve çeyrek altın çaldı. İhbar üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, aracı kendi üzerine kiraladığı tespit edilen G.K. (26), dün Sancaktepe Emek Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Diğer iki şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. 'Evden Hırsızlık' suçundan hakkında işlem yapılan G.K. sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı