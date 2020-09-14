Son dakika 3. sayfa: Pendik'te kaza yapan yolcu otobüsün enkazı kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Pendik'te kaza yapan yolcu otobüsün enkazı kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Günün ilk saatlerinde Pendik'te henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yapan yolcu otobüsünün enkazı 2 saatlik çalışma sonrası kaldırıldı.

Son dakika 3. sayfa: Pendik'te kaza yapan yolcu otobüsün enkazı kaldırıldı
14.09.2020 08:21 | Son Güncelleme: 14.09.2020 08:30

Günün ilk saatlerinde Pendik'te henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yapan yolcu otobüsünün enkazı 2 saatlik çalışma sonrası kaldırıldı. D-100 Karayolunda trafik normal seyrine döndü

Pendik'te sabah saatlerinde Çorum- İstanbul seferini yapan şehirler arası taşıyan yolcu otobüsü kaza yaptı. 1' i ağır 11 kişinin yaraladığı otobüsün en kazı 2 saatlik çalışma sonrasında kaldırıldı. Enkazı kaldırma çalışmalarında uzun trafik kuyrukları oluştu. Ölen kişinin olmadığı 11 kişinin yaralandığı otobüste büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Büyür bir ses duyduk, Deprem oldu zannettik

Kazayı gören bir vatandaş, "Büyük bir gürültüyle uyandık. Geldiğimde yol boştu. Baktığımda otobüsün devrildiğini gördüm. Büyük bir ses oluştu. Deprem olduğunu zannettik. Yaralılar Hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

İstanbul Valiliğinden açıklama

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği basın açıklamasında bulundu. Valiliğin yaptığı açıklamada "Çorum-İstanbul seferini yapan 06 AC 0805 Plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Pendik Esenyalı, İstanbul istikametinde E5 üzerinde seyir halindeyken, bugün saat 06.20'de bariyerlere çarparak

devrilmiştir. Olay yerine hemen Polis, 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. 112 Acil Servis ekiplerimizden alının ilk bilgilere göre; meydana gelen trafik kazasında (1)'i ağır,

(8)'i hafif olmak üzere (9) yolcu yaralanmış, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilmiştir.

Kaza nedeniyle yol kontrollü olarak iki şeritten ulaşıma açılmış olup, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılması çalışmaları devam etmektedir.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Bütün yolcularımıza geçmiş olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Beren Saat Ebru Şallı Seda Sayan Okan Bayülgen
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Milli Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Pendik'te kaza yapan yolcu otobüsün enkazı kaldırıldı - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 08:31:03. #1.14#
title