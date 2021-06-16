PENDİK'TE KAZA ALANINA DUBA KOYMAYA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÇARPIP, AĞIR YARALADI
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PENDİK'TE KAZA ALANINA DUBA KOYMAYA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÇARPIP, AĞIR YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen maddi hasarlı kazanın bulunduğu alana tedbir amacıyla duba koyan işçiye otomobil çarptı.

PENDİK, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen maddi hasarlı kazanın bulunduğu alana tedbir amacıyla duba koyan işçiye otomobil çarptı. İşçi ağır şekilde yaralandı.

Penidk Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye yol ayrımında sabah saatlerinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazanın olduğu alana güvenlik amacıyla duba koymaya çalışan Enver D.'ye Levent O.'nun kullandığı 34 DBM 809 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada işçi Enver D. ağır, otomobilin sürücüsü Levent O. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınan Enver D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PENDİK'TE KAZA ALANINA DUBA KOYMAYA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÇARPIP, AĞIR YARALADI
PENDİK'TE KAZA ALANINA DUBA KOYMAYA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÇARPIP, AĞIR YARALADI
PENDİK'TE KAZA ALANINA DUBA KOYMAYA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÇARPIP, AĞIR YARALADI
PENDİK'TE KAZA ALANINA DUBA KOYMAYA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÇARPIP, AĞIR YARALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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PENDİK'TE KAZA ALANINA DUBA KOYMAYA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÇARPIP, AĞIR YARALADI - Haberler
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