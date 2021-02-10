Pendik'te kayınbiraderi tarafından tabanca ile vurulan kadın ağır yaralandı

Pendik'te kayınbiraderi tarafından tabanca ile vurulduğu iddia edilen kadın ağır yaralandı.

Pendik'te kayınbiraderi tarafından tabanca ile vurulduğu iddia edilen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Mahallesi Turuncu Sokak'taki bir apartmanda oturan Nurşen A, tabanca ile vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Nurşen A. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, Nurşen A'yı vurduğu belirlenen kayınbiraderi Y.A.'yı olayda kullandığı iddia edilen silahla yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan