Son dakika haber: PENDİK'TE KAYGANLAŞAN ZEMİNDE KARŞI ŞERİDE GEÇEREK KAZA YAPAN ARAÇ KAMERADA

ANKARA (DHA) - PENDİK'te bir otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bir araca çarptı. Savrulan otomobil orta refüjdeki elektrik direği ve ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şelikde yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Kurtköy, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre; 34 EDA 510 plakalı Ü.Ö. yönetimindeki otomobil kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Yolda savrulan otomobil, karşı şeritten gelen 34 COR 362 plakalı Ö.D. yönetimindeki otomobile daha sonra orta refüjdeki elektrik direği ve ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şekidle yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı bir kişiyi ambulansta tedavi etti. Ekipler, elektrik direklerinin yola devrilmesi nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Direklerin ve kaza karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.