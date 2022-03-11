Son dakika! PENDİK'TE KAYGANLAŞAN YOLDA DURAMAYAN ARAÇ KAZA YAPTI O ANLAR KAMERADA

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Anadolu yakasında etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplanan yollarda araç kullanmakta zorluklar yaşarken, Pendik'te kayganlaşan yol nedeniyle bir araç metrelerce sürüklenip kaza yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, Anadolu yakasında da sürücülere zor anlar yaşattı. Aralıklarla şiddetini arttıran kar yağış nedeniyle trafikte yoğunluklar oluştu. Pendik'te bir otomobil ve servis aracı, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce kayarak kaza yaparken D-100 Karayolunda servis sürücüleri kayarak zor anlar yaşadı. Sultanbeyli'de ise yolu çıkamaya bir araca ise vatandaşların tardım ettiği görüldü.