Pendik'te karga ile köpeğin kavgası gülümsetti
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Pendik'te karga ile köpeğin kavgası gülümsetti

Pendik'te karga ile köpeğin kavgası gülümsetti Pendik geçtiğimiz günlerde ilginç bir görüntüye sahne oldu.

01.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:46

Pendik'te karga ile köpeğin kavgası gülümsetti

İSTANBUL - Pendik geçtiğimiz günlerde ilginç bir görüntüye sahne oldu. Karga ile köpeğin kavgası görenleri gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Pendik'te yeşillik alanda, karga ile köpeğin kavgası görenleri gülümsetti. Bir köpeğin karganın yemeğini alması soncu başlayan kavga ilginç görüntülere sahne oldu. Kameraya yansıyan görüntülerde; yemeğini almak için mücadele eden karga, köpeğin etrafında bir süre dolaşıyor. Yemeğini alamayacağını anlayan karga, köpeğin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kuyruğunu ısırıyor. Canı yanan köpek kargayı kovalıyor. Sonunda karga uçarak uzaklaşıyor.

Pendik'te karga ile köpeğin kavgası gülümsetti

Kaynak: İHA

Manşet

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