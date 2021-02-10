PENDİK'TE KARDEŞİNİN EŞİNİ VURAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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PENDİK'TE KARDEŞİNİN EŞİNİ VURAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

10.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:01
PENDİK'TE KARDEŞİNİN EŞİNİ VURAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

*Polis merkezine getirilen şüpheli, girişte Nurşen A.'yı kazayla vurduğunu söyledi.

*Polis merkezine getirilen şüpheli, girişte Nurşen A.'yı kazayla vurduğunu söyledi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ - PENDİK'te iki çocuk annesi kadın, eşinin ağabeyi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde ayaklarından silahla vuruldu. Polis ekipleri şüpheli Yüksel A.'yı gözaltına aldı.Olay saat 13.00 sıralarında Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Turuncu Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre Nurşen A.'nın kaldığı eve eşinin ağabeyi Yüksel A. geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şüpheli, 2 çocuk annesi Nurşen A.'yı çocuklarının gözü önünde silahla ayaklarından vurdu. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa taşıdı. Nurşen A., Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri şüpheli Yüksel A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen şüpheli, girişte Nurşen A.'yı kazayla vurduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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