Pendik'te kapalı otoparkta çıkan yangın söndürüldü
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Pendik'te kapalı otoparkta çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te kapalı otoparkta çıkan yangın söndürüldü
03.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:12

Pendik'deki bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik'deki bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi Sümbül Sokak'ta içerisinde konut ve iş yerlerinin olduğu bir sitenin kapalı otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, polisler de yoğun duman nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları tahliye etti.

Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu söndürülen yangında, otoparktaki 2 araç kullanılamaz hale gelirken, bazı arabalarda hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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