Pendik'te kanalizasyonda mühimmat bulundu
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Pendik'te kanalizasyonda mühimmat bulundu

Pendik'te bir kanalizasyonda çok sayıda patlamamış mermi bulundu.

03.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:13
Pendik'te kanalizasyonda mühimmat bulundu

'te bir kanalizasyonda çok sayıda patlamamış mermi bulundu.

Alınan bilgiye göre, rögar ilaçlaması yapan ekipleri, Velibaba Mahallesi Çalışkan Sokak'taki kanalizasyonda mühimmat olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri inceleme sırasında yaklaşık 50 adet patlamamış halde ve çeşitli kalibrelerde mermi tespit etti.

Mermiler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pendik'te kanalizasyonda mühimmat bulundu
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