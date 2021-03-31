PENDİK'TE KAMYONETLE POLİSLERİN BULUNDUĞU OTOMOBİL ÇARPIŞTI

*Kaza yaptı üçü polis dört kişi yaralandı.

*Kaza yaptı üçü polis dört kişi yaralandı.

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ/ PENDİK'te kavşakta kamyonetle içinde özel harekat polislerinin bulunduğu otomobil çarpıştı. Kazada 3 polis ve kamyonetin sürücüsü yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Pendik, Harmandere Mahallesi Dedepaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta Bilal Cem yönetimindeki 34 HC 0826 plakalı kamyonetle içinde Özel Harekat polislerinin olduğu otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan Fatih T., Kadir Safa B. ve Muhammed B.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü ve Özel Harekat polisleri sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Özel Harekat polislerin kaza yaptığı haberini alan meslektaşları olay yerine gelerek arkadaşlarının durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Trafik polisi kaza yerindeki incelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı