Pendik'te kamyonetin çalınma anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pendik'te kamyonetin çalınma anı kamerada

14.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:19
Pendik'te kamyonetin çalınma anı kamerada

PENDİK'te kamyonet çalan ve 31 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

PENDİK'te kamyonet çalan ve 31 ayrı  suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

11 Ocak'ta Pendik Çınardere Mahallesi'nde bulunan bir Kültür Merkezi önünden kamyonet  çalındı. Kamyonetin sahibinin şikayeti üzerine  çalışmalara başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin N.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli N.Ç, Velibaba Mahallesi'nde bulunan adresine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. N.Ç' nin yapılan sorgulamasında 31 ayrı  hırsızlık ve 1 tehdit suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.  N.Ç  emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Pendik'te kamyonetin çalınma anı kamerada
Pendik'te kamyonetin çalınma anı kamerada
Pendik'te kamyonetin çalınma anı kamerada
Pendik'te kamyonetin çalınma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ivana Sert Demet Akalın Acun Ilıcalı Kim Kardashian
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Ankara Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pendik'te kamyonetin çalınma anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 19:24:50. #1.14#
title