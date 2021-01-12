PENDİK'TE KAMYONET ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

PENDİK'te kamyonet çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin yine Pendik 'te minibüs çalmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

9 Ocak'ta Pendik Kurtköy'de kamyonetin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Yine aynı ilçenin Velibaba Mahallesi'nde ise bir minibüsün çalınmaya teşebbüs edildiği bilgisine ulaştı. Olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kamyoneti çalan ve minibüsü çalmaya çalışan şüphelinin aynı kişi olduğunu tespit etti. Şüphelinin S.Y. (23) olduğunu belirleyen ekipleri S.Y.'nin yaşadığı eve baskın düzendi. Hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olan S.Y. gözaltına alındı. Çalınan araç Kartal'da bulunurken, S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

--------------------Şüphelinin kamyonu çalma anı

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı