PENDİK'TE KAMYONET ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
PENDİK'te kamyonet çalan şüpheli yakalandı.
9 Ocak'ta Pendik Kurtköy'de kamyonetin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Yine aynı ilçenin Velibaba Mahallesi'nde ise bir minibüsün çalınmaya teşebbüs edildiği bilgisine ulaştı. Olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kamyoneti çalan ve minibüsü çalmaya çalışan şüphelinin aynı kişi olduğunu tespit etti. Şüphelinin S.Y. (23) olduğunu belirleyen ekipleri S.Y.'nin yaşadığı eve baskın düzendi. Hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olan S.Y. gözaltına alındı. Çalınan araç Kartal'da bulunurken, S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Görüntü dökümü:--------------------Şüphelinin kamyonu çalma anı
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı