Pendik'te kaldırıma çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler
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Pendik'te kaldırıma çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

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Pendik'te kaldırıma çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Pendik'te otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp takla attı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp takla attı. Kaza yapan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaza, saat 15.00 civarında Pendik sahil yolu Tuzla istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü Demircan Sarı yönetiminde olan 34 GP 3353 plakalı Renault markalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı ve ardından takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Demircan Sarı ve araçta bulunan Serkan Yamak hafif yaralandı. Otomobil sürücüsü kazadan sonra göz yaşlarına hakim olamadı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü ve araçta bulunan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Öte yandan trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kaza yapan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

"DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP KALDIRIMA ÇIKIYOR. KALDIRIMDAN DA TAKLA ATARAK DURUYOR"

Kazayı gören Nedim isimli vatandaş, "Ben karşı şeritteydim. Geldiğimde takla atmış vaziyetteydi. Başka bir araç sıkıştırmış. O da direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkıyor. Kaldırımdan da takla atarak duruyor. Genel bakım için hastaneye götürülüyorlar" dedi.

(Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat/İHA)

Pendik'te kaldırıma çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Pendik'te kaldırıma çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Pendik'te kaldırıma çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Pendik'te kaldırıma çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Pendik'te kaldırıma çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

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