06.10.2019 11:28

- Pendik'te kahve ve deterjan operasyonu kamerada

Piyasa değeri 900 bin TL olan çok sayıda ürün ele geçirildi

İSTANBUL - Pendik'te merdiven altı diye tabir edilen 2 imalathaneye eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, sağlıksız koşullarda üretilen piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan, 57 bin adet hazır kahve, 2 ton 600 kg toz deterjan, 87 kilogram sıvı deterjan ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim günü Pendik'te merdiven altı diye tabir edilen 2 imalathaneye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasa değer, yaklaşık 900 bin TL olan, 57 bin adet hazır kahve, 2 ton 600 kg toz deterjan, 87 kilogram sıvı deterjan, 25 kilogram markasız doluma hazır kahve ham maddesi, 269 bin adet ambalaj, 11 bin 500 adet boş karton kutu, 8 adet imalatta kullanılan dolum ambalajı, paketleme,tarih atma, terazi, lazer yazım makinesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan Mutlu Y.,ve Mehmet K. isimli şahıslar savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA