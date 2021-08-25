PENDİK'TE İTFAİYECİLERİN ÇABASI MUHABBET KUŞLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
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PENDİK'TE İTFAİYECİLERİN ÇABASI MUHABBET KUŞLARINI KURTARMAYA YETMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'te dairede çıkan yangında evde bulunan anne ve oğlu kendi çabaları ile dışarı çıkarken, daireye giren itfaiye içerdeki muhabbet kuşlarını kurtarmak için büyük bir mücadele verdi.

PENDİK'te dairede çıkan yangında evde bulunan anne ve oğlu kendi çabaları ile dışarı çıkarken, daireye giren itfaiye içerdeki muhabbet kuşlarını kurtarmak için büyük bir mücadele verdi. Balkonda kalp masajı yapılan kuşlar, tüm çabalara rağmen öldü.

Pendik, Çamçeşme Mahallesi Müslim Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan anne ve oğlu kendilerini güçlükle dışarı attı. Yangına Pendik itfaiyesine bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Anne ve oğlu, dumanlardan hafif şekilde etkilendi. Dumandan etkilenen anne, kaldırımda yerde yatarken, ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ev sahibi Zülfikar Soydaş, "Neden çıktığını biz de bilmiyoruz. Daha henüz bir hafta önce eve taşınmışlardı" dedi.

İTFAİYE ERLERİ MUHABBET KUŞUNA SUNNİ TENEFFÜS YAPTI

İtfaiye erleri içerde bulunan muhabbet kuşlarını kurtarmak için büyük bir çaba gösterdi. Dumandan etkilenen kuşları balkona çıkaran itfaiyeciler, kuşlara uzun bir süre kalp masajı yaptı. Dakikalarca kalp masajını tekrarlayan ekipler, kuşları hayata döndürmeye çalıştı. 2 muhabbet kuşunun da öldüğü öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

PENDİK'TE İTFAİYECİLERİN ÇABASI MUHABBET KUŞLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
PENDİK'TE İTFAİYECİLERİN ÇABASI MUHABBET KUŞLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
PENDİK'TE İTFAİYECİLERİN ÇABASI MUHABBET KUŞLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
PENDİK'TE İTFAİYECİLERİN ÇABASI MUHABBET KUŞLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
PENDİK'TE İTFAİYECİLERİN ÇABASI MUHABBET KUŞLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
PENDİK'TE İTFAİYECİLERİN ÇABASI MUHABBET KUŞLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
PENDİK'TE İTFAİYECİLERİN ÇABASI MUHABBET KUŞLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
PENDİK'TE İTFAİYECİLERİN ÇABASI MUHABBET KUŞLARINI KURTARMAYA YETMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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