Pendik'te işyerindeki cinayet kamerada

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te alacaklıları tarafından işyerinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hıdır Yılmaz (27) cinayetiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Hıdır Yılmaz'a saldırdıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Pendik, Kurtköy mahallesinde 12 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda Hıdır Yılmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hıdır Yılmaz, 21 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada kısa süre içinde kaçan kişilerin kimliklerini tespit etti. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Adnan E.(24), Alper E.(25), Burhan K.(28), Yusuf H.A.(23), Emre B.(25) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir adet 9 mm tabanca ile olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği, olayda pompalı tüfeği kullanan kişinin Adnan E. olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.