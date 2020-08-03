PENDİK'TE İŞ YERİNDEN TEKSTİL ÜRÜNÜ ÇALAN ÇEÇEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PENDİK'TE İŞ YERİNDEN TEKSTİL ÜRÜNÜ ÇALAN ÇEÇEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Pendik'te tekstil ürünü satan iş yerinden 20 bin lira değerinde malzeme çalan, Çeçenistan uyruklu 2 şüpheli Sarıyer'de gözaltına alındı.

03.08.2020 12:56 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:10

Pendik'te tekstil ürünü satan iş yerinden 20 bin lira değerinde malzeme çalan, Çeçenistan uyruklu 2 şüpheli Sarıyer'de gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandıkları araç içinde yapılan aramada çok sayıda tekstil ürünü ele geçirildi.

19 Temmuz günü Pendik Harmandere Mahallesi'ndeki bir işyerinde 20 bin lira değerinde tekstil malzemesinin çalınması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen iki kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. İkisi de Çeçenistan uyruklu olduğu tespit edilen Shamıl G. (46) ve Amır I. (25) isimli şüpheliler, aynı gün Sarıyer'de yabancı plakalı bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Araç içinde yapılan aramada 21 adet eşofman, 4 adet çorap,11 adet spor ayakkabı, 7 adet sporcu ceketi, 1 adet sandalet, 5 adet pantolon, 11 adet tişört, 2 adet gömlek, 2 adet zıbın, 4 adet elbise, 2 adet oyuncak, 1 adet çocuk arabası ve 2 adet aparat ele geçirildi. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

PENDİK'TE İŞ YERİNDEN TEKSTİL ÜRÜNÜ ÇALAN ÇEÇEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma Dünya
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Medya
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Magazin
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var Politika
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım 3. Sayfa
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi 3. Sayfa
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Heung-Min Son'dan dikkat çeken evlilik sözleri: Üst düzey futbol oynadığım sürece evlenmeyeceğim
Heung-Min Son'dan dikkat çeken evlilik sözleri: Üst düzey futbol oynadığım sürece evlenmeyeceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Ümit Dündar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Demet Akalın Orhan Gencebay Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Okan Buruk Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Bakan Antalya Instagram
Şu an buradasınız: PENDİK'TE İŞ YERİNDEN TEKSTİL ÜRÜNÜ ÇALAN ÇEÇEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 13:37:40. #1.15#
title