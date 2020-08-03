Pendik'te iş yerinden tekstil ürünü çalan Çeçen şüpheliler yakalandı
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Pendik'te iş yerinden tekstil ürünü çalan Çeçen şüpheliler yakalandı

Pendik'te tekstil ürünü satan iş yerinden 20 bin lira değerinde malzeme çalan, Çeçenistan uyruklu 2 şüpheli Sarıyer'de gözaltına alındı.

Pendik'te iş yerinden tekstil ürünü çalan Çeçen şüpheliler yakalandı
03.08.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:29
Pendik'te tekstil ürünü satan iş yerinden 20 bin lira değerinde malzeme çalan, Çeçenistan uyruklu 2 şüpheli Sarıyer'de gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandıkları araç içinde yapılan aramada çok sayıda tekstil ürünü ele geçirildi.

19 Temmuz günü Pendik Harmandere Mahallesi'ndeki bir işyerinde 20 bin lira değerinde tekstil malzemesinin çalınması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen iki kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. İkisi de Çeçenistan uyruklu olduğu tespit edilen Shamıl G. (46) ve Amır I. (25) isimli şüpheliler, aynı gün Sarıyer'de yabancı plakalı bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Araç içinde yapılan aramada 21 adet eşofman, 4 adet çorap,11 adet spor ayakkabı, 7 adet sporcu ceketi,  1 adet sandalet, 5 adet pantolon, 11 adet tişört, 2 adet gömlek, 2 adet zıbın, 4 adet elbise, 2 adet oyuncak, 1 adet çocuk arabası ve 2 adet aparat ele geçirildi. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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