Pendik'te iş yerinden 10 bin liralık pirinç çaldılar
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Pendik'te iş yerinden 10 bin liralık pirinç çaldılar

Pendik'te bir iş yerinden 10 bin TL değerinde pirinç çalarken kameralara yakalanan 3 kişiden biri yakalandı.

08.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:03
Pendik'te iş yerinden 10 bin liralık pirinç çaldılar

'te bir iş yerinden 10 bin TL değerinde pirinç çalarken kameralara yakalanan 3 kişiden biri yakalandı.


Olay, 'nde bir iş yerinde 10 Kasım günü meydana geldi. İş yerine gelerek yüzlerini kapatmaya çalışan 3 kişi, 10 bin TL değerinde ham pirinç ürünleri çalarak kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden olaya karışan şahıslardan S.K.'yı (20) yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen zanlı serbest bırakıldı.


Öte yandan şahısların iş yerine girme anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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