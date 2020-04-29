Pendik'te, iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı (2)
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Pendik'te, iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı (2)

Pendik'te kimyasal üretim yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Pendik'te, iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı (2)
29.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:14

Pendik'te kimyasal üretim yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Yavuz Sokak'ta kimyasal üretim yapılan 3 katlı işyerinde bir işçinin kazanda karışım yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle işyerinde hasar oluştu.

Pendik'te, iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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