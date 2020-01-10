Pendik'te iş yeri yangınında mahsur kalan kedi son anda kurtarıldı
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Pendik'te iş yeri yangınında mahsur kalan kedi son anda kurtarıldı

Pendik'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

10.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:42
Pendik'te iş yeri yangınında mahsur kalan kedi son anda kurtarıldı

'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında yangında mahsur kalan bir kedi son anda kurtarıldı.


Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. O sırada alevler arasında mahsur kalan bir kedinin olduğu fark edildi. Kedi, yangından son anda kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kedi, tedavi edilmek üzere zabıta ekibi tarafından Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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