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Pendik'te iş yeri yangını

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Pendik'te iş yeri yangını

HaberlerPendik'te iş yeri yangını23 Kasım 2021 SalıPendik Orhan Gazi Mahallesi Sedanur Sokak üzeri 3 katlı binanın giriş kat iş yeri dahilinde yangın meydana geldi.

Haberler Pendik'te iş yeri yangını23 Kasım 2021 SalıPendik Orhan Gazi Mahallesi Sedanur Sokak üzeri 3 katlı binanın giriş kat iş yeri dahilinde yangın meydana geldi. Saat 12: 27 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Yenişehir ve Sultanbeyli İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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