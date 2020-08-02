Pendik'te iş yeri yangını Pendik'te reklamcılık malzemeleri üretilen iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Pendik'te reklamcılık malzemeleri üretilen iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sanayi Mahallesi Sultan Selim Sokağı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilen olay yeri güvenlik şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri de yanan malzemelerin plastik olması nedeniyle çevredeki vatandaşları uyardı.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA