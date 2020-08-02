Pendik'te iş yeri yangını
Pendik'te reklamcılık malzemeleri üretilen iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
02.08.2020 18:00 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:55
Pendik'te reklamcılık malzemeleri üretilen iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sanayi Mahallesi Sultan Selim Sokağı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilen olay yeri güvenlik şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri de yanan malzemelerin plastik olması nedeniyle çevredeki vatandaşları uyardı.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA