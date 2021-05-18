Pendik'te intihar etmek isteyen genci mahalleli ikna etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pendik'te intihar etmek isteyen genci mahalleli ikna etti

İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te intihar etmek isteyen genci mahalleli ikna etti Pendik'te bir genç inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi.

Pendik'te intihar etmek isteyen genci mahalleli ikna etti

İSTANBUL - Pendik'te bir genç inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. İntihar girişimini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin ve çevredekilerin ikna çabalarıyla şahıs, intihardan vazgeçirildi.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te Batı Mahallesi, Seyit Burhan Toprak Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunlar yaşayan genç inşaat halindeki 6 katlı binanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. Olayı gören çevre sakinleri panik içinde sokağa dökülerek telefon kameralarına sarılırdı, bir yandan da polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak oluşan kalabalığı dağıtırken, itfaiye ekipleri de bina önünde branda açarak olası bir faciaya karşı önlem aldı. Çevre sakinlerinin ve polis ekiplerinin ikna çabaları sonucunda intihar etmek isteyen vatandaş vazgeçirilerek binadan indirildi.

İkna eden kadınla konuşmak istedi

İnşaat halindeki 6 katlı binanın çatı katına çıkarak intihar etmek isteyen genç, çevre sakinlerinin ve polis ekiplerinin uzun ikna çabaları sonucunda intihardan vazgeçirildi. İkna çabalarını sonuçsuz bırakmayarak canına kıymaktan vazgeçen şahıs, polis ekiplerine onunla konuşup ikna etmeye çalışan kadın vatandaşla konuşmak istediğini belirtti. İntihar etmekten vazgeçiren kadınla görüşen şahıs, bir süre konuştuktan sonra polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Pendik'te intihar etmek isteyen genci mahalleli ikna etti
Pendik'te intihar etmek isteyen genci mahalleli ikna etti
Pendik'te intihar etmek isteyen genci mahalleli ikna etti
Pendik'te intihar etmek isteyen genci mahalleli ikna etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

Devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış şahıs buldu
Devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış şahıs buldu
Silahlı kavgada sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu
Silahlı kavgada sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu
İntihar etmek için çatıya çıktı, telefonla konuşurken polis müdahale etti
İntihar etmek için çatıya çıktı, telefonla konuşurken polis müdahale etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Deniz Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Sibel Can Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Şenol Güneş Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pendik'te intihar etmek isteyen genci mahalleli ikna etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 11:20:55. #1.13#

title