Pendik'te inek kurtarma operasyonu-2
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Pendik'te inek kurtarma operasyonu-2

PENDİK Kurtdoğmuş Köyü'nde 4 metrelik foseptik çukura düşen inek, itfaiyenin 2 saatlik süren çalışması sonrasında vinç yardımıyla kurtarıldı.

Pendik'te inek kurtarma operasyonu-2
25.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:14

PENDİK Kurtdoğmuş Köyü'nde 4 metrelik foseptik çukura düşen inek, itfaiyenin 2 saatlik süren çalışması sonrasında vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kurtdoğmuş Köyü Çiftlikler mevkiinde sahibi tarafından otlatılmak için çıkarıldığı arazideki 4 metrelik çukura  düşen sahibinin 'ceylan' adını verdiği inek, itfaiyenin 2 saatlik süren çalışması sonrasında vinç yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında ineğin sahibi Osman Özdemir, çukurun etrafından bir an olsun ayrılmadı. İneğin kurtarılmasıyla rahatlayan Osman Özdemir, yanındaki köpeği göstererek, "Bu 'Paşa 'isimli köpeğim haber verdi. Çukurun etrafında havlamaya başlayınca ineğin düştüğünü anladım." dedi. Çukurdan çıkarılan inek ile köpeğin bir süre oynamaları dikkat çekti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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