PENDİK'TE İNEK KURTARMA OPERASYONU-1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PENDİK'TE İNEK KURTARMA OPERASYONU-1

Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde Ceylan isimli 3 aylık gebe olan inek, foseptik için açılan 4 metrelik çukura düştü.

PENDİK'TE İNEK KURTARMA OPERASYONU-1
25.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:07

Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde Ceylan isimli 3 aylık gebe olan inek, foseptik için açılan 4 metrelik çukura düştü. İtfaiyenin ineği kurtrama çalışmaları devam ediyor.

Pendik'te 3 yaşındaki Ceylan isimli inek, sahibi tarafından otlatılmak için çıkarıldığı arazideki foseptik için açılan yaklaşık 4 metrelik çukura düştü. Olay sabah saatlerinde Kurtdoğmuş Köyü Çiftlikler mevkiinde meydana geldi. 3 aylık gebe olan ineğin sahibi Osman Özdemir ve çevredekiler ineği kurtarma çabaları yetersiz kalınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfiaye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri ineği kurtarmak için merdiven yardımıyla çukura indi ve ineğe kurtarma halatı bağlayıp vinç ile çekmek için çalışmalarına başladı.

İneğin sahibi Osman Özdemir, "Hayvanları otlatmak için araziye salmıştım. İneğin ayağı kayınca çukura düştü. Rögar için açılmış, itfaiyeye haber verdik" dedi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı Haber
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu
Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar...
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Varank Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Hazal Kaya Sezen Aksu Hatice Çarpar
Spor Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Kavga Bayram Ankara
Şu an buradasınız: PENDİK'TE İNEK KURTARMA OPERASYONU-1 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 10:11:10. #1.15#
title