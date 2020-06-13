PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
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PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
13.06.2020 00:08 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:25

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA 

Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Pendik Sahil Bulvarı'nda Pendik istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sürücüsünün trafik ışıklarında U dönüşü yapmaya çalıştığı 34 VC 1772 plakalı otomobil, o sırada karşı yönden gelen 34 BD 8945 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Pendik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Kazada hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Öte yandan, kazanın ardından yapılan çalışmaları izlemek için toplanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

Kaynak: DHA

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