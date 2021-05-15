Pendik'te iki kişinin kolonya içip öldüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Pendik'te kolonya içtiği öğrenilen yabancı uyruklu 2 kardeş evlerinde ölü bulundu.

Pendik'te kolonya içtiği öğrenilen yabancı uyruklu 2 kardeş evlerinde ölü bulundu. Şahısların Türkmenistan uyruklu U.C.(35) ve Z.Ç.(37) oldukları, şahıslarda herhangi bir kan ya da darp izi olmadığı, evin mutfağında 7 adet boş kolonya şişesi bulunduğu öğrenildi.

Olay, Pendik Fatih Mahallesi Hicaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki kardeş evde kolonya içti. Bir süre sonra fenalaşan şahıslar yere yığıldı. Kendilerine ulaşamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahısları yerde yatar vaziyette buldu. Şahısların hayatını kaybettikleri belirlenirken, kardeşlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Şahısların Türkmenistan uyruklu U.C.(35) ve Z.Ç.(37) oldukları öğrenildi. Polislerin evde yaptığı incelemede, ilk görünüş itibariyle herhangi bir kan ya da darp izi olmadığı anlaşıldığı, evin mutfak kısmında 7 adet boş kolonya şişesi bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı