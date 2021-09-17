PENDİK'TE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA - Haberler
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PENDİK'TE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAPendik'te, iki grup arasında alt geçitte başlayan ve dükkanda devam eden kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Pendik'te, iki grup arasında alt geçitte başlayan ve dükkanda devam eden Kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavga, geçtiğimiz günlerde saat 22.20 sıralarında Pendik Tren İstasyonu altında bulunan alt geçitte gerçekleşti. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga alt geçitteki parfümcü dükkanda sürdü. Dükkandaki iki kadın çalışan kavgayı ayırmaya çalıştı. Ardından dışarı çıkarak kavgayı sürdüren tarafları çevredekiler araya girerek ayırdı. Kavga anı parfüm dükkanındaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

PENDİK'TE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

PENDİK'TE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

PENDİK'TE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

PENDİK'TE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Alt geçitte başlayan kavga dükkanın içine sıçradı, güvenlik kamerası anbean kaydetti

Alt geçitte başlayan kavga dükkanın içine sıçradı, güvenlik kamerası anbean kaydetti
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Haber: PENDİK'TE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA - Haberler
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