PENDİK'TE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

Kamera Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Pendik'te, iki grup arasında alt geçitte başlayan ve dükkanda devam eden Kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavga, geçtiğimiz günlerde saat 22.20 sıralarında Pendik Tren İstasyonu altında bulunan alt geçitte gerçekleşti. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga alt geçitteki parfümcü dükkanda sürdü. Dükkandaki iki kadın çalışan kavgayı ayırmaya çalıştı. Ardından dışarı çıkarak kavgayı sürdüren tarafları çevredekiler araya girerek ayırdı. Kavga anı parfüm dükkanındaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.