Pendik'te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı
Haberler » Güncel » Pendik'te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı - Haber

Pendik'te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı

Pendik'te seyir halinde olan bir otomobil önündeki araca çarptı.

26.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:37
Pendik'te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı

'te seyir halinde olan bir otomobil önündeki araca çarptı. İki aracın da maddi hasar aldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Pendik'te saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir otomobil önünde ilerleyen otomobile çarptı. Meydana gelen kazada iki araçta bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: Pendik'te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler